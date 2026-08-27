Fifth Third Bancorp Aktie

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WKN: 875029 / ISIN: US3167731005

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Fifth Third Bancorp-Investition 27.08.2026 16:03:34

NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fifth Third Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Fifth Third Bancorp-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Fifth Third Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,934 Fifth Third Bancorp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.08.2026 216,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,10 USD belief. Mit einer Performance von +116,76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Fifth Third Bancorp belief sich jüngst auf 49,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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