NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fifth Third Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Fifth Third Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fifth Third Bancorp-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Fifth Third Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 37,73 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 2,650 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Aktie auf 57,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152,66 USD wert. Damit wäre die Investition 52,66 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Fifth Third Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 52,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at