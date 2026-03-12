Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Lohnende Fifth Third Bancorp-Anlage?
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12.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fifth Third Bancorp von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Fifth Third Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Fifth Third Bancorp-Aktie bei 30,37 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,293 Fifth Third Bancorp-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 11.03.2026 auf 45,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148,37 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 148,37 USD, was einer positiven Performance von 48,37 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Fifth Third Bancorp belief sich jüngst auf 40,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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