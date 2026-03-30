First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|First Community Bancorp-Anlage unter der Lupe
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30.03.2026 16:05:03
NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die First Community Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25,26 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in First Community Bancorp-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,588 First Community Bancorp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 630,64 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Anteils am 27.03.2026 auf 41,19 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 63,06 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von First Community Bancorp belief sich zuletzt auf 782,42 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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