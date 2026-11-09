First Community Bancorp Aktie

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WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034

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First Community Bancorp-Investmentbeispiel 09.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in First Community Bancorp-Aktien verdienen können.

Am 09.11.2023 wurde das First Community Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 33,07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,024 First Community Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 45,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,53 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,53 Prozent zugenommen.

Alle First Community Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 862,38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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