NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die First Community Bancorp-Aktie gebracht.

Die First Community Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 32,51 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die First Community Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 3,076 First Community Bancorp-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 48,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 150,11 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 50,11 Prozent.

Der Börsenwert von First Community Bancorp belief sich jüngst auf 922,74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at