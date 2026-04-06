First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|Profitables First Community Bancorp-Investment?
|
06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die First Community Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 29,51 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 338,868 First Community Bancorp-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 218,91 USD, da sich der Wert einer First Community Bancorp-Aktie am 02.04.2026 auf 41,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,19 Prozent vermehrt.
Am Markt war First Community Bancorp jüngst 802,89 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Community Bancorp
Analysen zu First Community Bancorp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|First Community Bancorp
|42,03
|0,17%