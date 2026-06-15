First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|Profitabler First Community Bancorp-Einstieg?
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15.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren
First Community Bancorp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 37,29 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,682 First Community Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,22 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Papiers am 12.06.2026 auf 44,09 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,22 Prozent gesteigert.
Der First Community Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 832,53 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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