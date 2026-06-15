First Community Bancorp Aktie

First Community Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler First Community Bancorp-Einstieg? 15.06.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die First Community Bancorp-Aktie gebracht.

First Community Bancorp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 37,29 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,682 First Community Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,22 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Papiers am 12.06.2026 auf 44,09 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,22 Prozent gesteigert.

Der First Community Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 832,53 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu First Community Bancorp

mehr Nachrichten

Analysen zu First Community Bancorp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

First Community Bancorp 43,14 0,42% First Community Bancorp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX stabil -- Wall Street im Plus -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch an, der deutsche Leitindex kommt daneben kaum vom Fleck. An der Wall Street geht es nach oben. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen