NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die First Community Bancorp-Aktie gebracht.

First Community Bancorp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 37,29 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,682 First Community Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,22 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Papiers am 12.06.2026 auf 44,09 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,22 Prozent gesteigert.

Der First Community Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 832,53 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at