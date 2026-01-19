NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die First Community Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.

First Community Bancorp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des First Community Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 17,21 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die First Community Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,811 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 201,05 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Papiers am 16.01.2026 auf 34,60 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 201,05 USD, was einer positiven Performance von 101,05 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von First Community Bancorp belief sich jüngst auf 634,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at