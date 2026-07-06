First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|Rentables First Community Bancorp-Investment?
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06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der First Community Bancorp-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22,12 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die First Community Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,521 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 45,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 203,98 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +103,98 Prozent.
First Community Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 850,45 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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