First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|First Community Bancorp-Investition
|
25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht
Das First Community Bancorp-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen First Community Bancorp-Anteile an diesem Tag bei 26,95 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die First Community Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,711 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 157,25 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Anteils am 22.05.2026 auf 42,38 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 57,25 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete First Community Bancorp eine Marktkapitalisierung von 799,36 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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