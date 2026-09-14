First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|Frühe Anlage
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14.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades First Community Bancorp-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 31,24 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 32,010 First Community Bancorp-Aktien im Depot. Die gehaltenen First Community Bancorp-Aktien wären am 11.09.2026 1 513,44 USD wert, da der Schlussstand 47,28 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 51,34 Prozent angewachsen.
First Community Bancorp wurde am Markt mit 891,76 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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