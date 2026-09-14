NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die First Community Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades First Community Bancorp-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 31,24 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 32,010 First Community Bancorp-Aktien im Depot. Die gehaltenen First Community Bancorp-Aktien wären am 11.09.2026 1 513,44 USD wert, da der Schlussstand 47,28 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 51,34 Prozent angewachsen.

First Community Bancorp wurde am Markt mit 891,76 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at