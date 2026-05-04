First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|Rentables First Community Bancorp-Investment?
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04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden First Community Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen First Community Bancorp-Anteile an diesem Tag bei 30,68 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das First Community Bancorp-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,259 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen First Community Bancorp-Aktien wären am 01.05.2026 140,71 USD wert, da der Schlussstand 43,17 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,71 Prozent gesteigert.
Am Markt war First Community Bancorp jüngst 822,63 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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