First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|Lukrative First Community Bancorp-Anlage?
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16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden First Community Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der First Community Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 34,36 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 29,104 First Community Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der First Community Bancorp-Aktie auf 45,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 324,21 USD wert. Mit einer Performance von +32,42 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von First Community Bancorp belief sich zuletzt auf 859,43 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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