NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine First Community Bancorp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das First Community Bancorp-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,89 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die First Community Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,186 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 172,92 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Papiers am 06.02.2026 auf 41,31 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 172,92 USD entspricht einer Performance von +72,92 Prozent.

Am Markt war First Community Bancorp jüngst 760,74 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at