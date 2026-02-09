First Community Bancorp Aktie

First Community Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034

Performance im Blick 09.02.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine First Community Bancorp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen First Community Bancorp-Einstiegs gewesen.

Das First Community Bancorp-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,89 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die First Community Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,186 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 172,92 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Papiers am 06.02.2026 auf 41,31 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 172,92 USD entspricht einer Performance von +72,92 Prozent.

Am Markt war First Community Bancorp jüngst 760,74 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

