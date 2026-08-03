First Community Bancorp Aktie

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WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034

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First Community Bancorp-Investition im Blick 03.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in First Community Bancorp von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die First Community Bancorp-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem First Community Bancorp-Papier statt. Der Schlusskurs des First Community Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 22,63 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die First Community Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,189 First Community Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.07.2026 auf 47,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 108,71 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 110,87 Prozent.

Der Marktwert von First Community Bancorp betrug jüngst 900,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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