NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in First Community Bancorp von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in First Community Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 12.10.2023 wurde die First Community Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,70 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die First Community Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 325,733 First Community Bancorp-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 47,34 USD gerechnet, wäre die Investition nun 15 420,20 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 54,20 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von First Community Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 892,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at