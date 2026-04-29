NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: Über diese Dividende können sich First Community Bancorp-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich First Community Bancorp-Anteilseigner über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp am 28.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,24 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die First Community Bancorp-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 3,33 Prozent erhöht. Die gesamte Dividendenausschüttung von First Community Bancorp beläuft sich auf 60,60 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 175,20 Prozent an.

Entwicklung der First Community Bancorp-Dividendenrendite

Die First Community Bancorp-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 43,74 USD. Der First Community Bancorp-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,68 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,88 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von First Community Bancorp via NASDAQ 50,31 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 105,64 Prozent besser entwickelt als der First Community Bancorp-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie First Community Bancorp

Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,78 Prozent steigen.

Schlüsseldaten der First Community Bancorp-Aktie

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens First Community Bancorp beläuft sich aktuell auf 826,505 Mio. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von First Community Bancorp beträgt aktuell 12,73. Im Jahr 2025 erwirtschaftete First Community Bancorp einen Umsatz von 185,420 Mio.USD sowie ein EPS von 2,65 USD.

Redaktion finanzen.at