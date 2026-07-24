NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Financial Bancorp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem First Financial Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das First Financial Bancorp-Papier an diesem Tag 22,95 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 435,730 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 33,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 723,31 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,23 Prozent zugenommen.

Der First Financial Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 3,56 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at