First Financial Bancorp. Aktie

First Financial Bancorp. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919105 / ISIN: US3202091092

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Lohnende First Financial Bancorp-Anlage? 26.06.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Financial Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen First Financial Bancorp-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem First Financial Bancorp-Papier statt. Diesen Tag beendeten die First Financial Bancorp-Anteile bei 20,44 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 48,924 First Financial Bancorp-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 33,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 638,45 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,85 Prozent vermehrt.

First Financial Bancorp wurde am Markt mit 3,47 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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