NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Financial Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in First Financial Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

First Financial Bancorp-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,52 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,647 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.02.2026 auf 30,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140,29 USD wert. Damit wäre die Investition 40,29 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte First Financial Bancorp einen Börsenwert von 3,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at