First Financial Bancorp. Aktie
WKN: 919105 / ISIN: US3202091092
|First Financial Bancorp-Anlage unter der Lupe
|
13.02.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Financial Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
First Financial Bancorp-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,52 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,647 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.02.2026 auf 30,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140,29 USD wert. Damit wäre die Investition 40,29 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte First Financial Bancorp einen Börsenwert von 3,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!