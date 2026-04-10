NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Financial Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in First Financial Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem First Financial Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das First Financial Bancorp-Papier bei 24,68 USD. Bei einem First Financial Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 405,186 First Financial Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.04.2026 auf 29,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 094,81 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 20,95 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von First Financial Bancorp belief sich zuletzt auf 3,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at