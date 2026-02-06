First Financial Bancorp. Aktie
WKN: 919105 / ISIN: US3202091092
|First Financial Bancorp-Anlage unter der Lupe
|
06.02.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht
Die First Financial Bancorp-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das First Financial Bancorp-Papier an diesem Tag bei 25,96 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 385,208 First Financial Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen First Financial Bancorp-Anteile wären am 05.02.2026 11 579,35 USD wert, da der Schlussstand 30,06 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 15,79 Prozent gleich.
Der First Financial Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 3,15 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Financial Bancorp.
Analysen zu First Financial Bancorp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|First Financial Bancorp.
|30,90
|2,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.