WKN: 919105 / ISIN: US3202091092

First Financial Bancorp-Anlage unter der Lupe 06.02.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in First Financial Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die First Financial Bancorp-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das First Financial Bancorp-Papier an diesem Tag bei 25,96 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 385,208 First Financial Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen First Financial Bancorp-Anteile wären am 05.02.2026 11 579,35 USD wert, da der Schlussstand 30,06 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 15,79 Prozent gleich.

Der First Financial Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 3,15 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

