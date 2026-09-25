NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in First Financial Bancorp-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades First Financial Bancorp-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 22,94 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 435,920 First Financial Bancorp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 753,27 USD, da sich der Wert eines First Financial Bancorp-Anteils am 24.09.2026 auf 31,55 USD belief. Mit einer Performance von +37,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

First Financial Bancorp wurde am Markt mit 3,28 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at