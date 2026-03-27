NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die First Financial Bancorp-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem First Financial Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,29 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,954 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,53 USD, da sich der Wert eines First Financial Bancorp-Anteils am 26.03.2026 auf 27,70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,53 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von First Financial Bancorp belief sich zuletzt auf 2,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at