First Financial Bancorp. Aktie
WKN: 919105 / ISIN: US3202091092
|Lukratives First Financial Bancorp-Investment?
|
11.09.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden First Financial Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 26,15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das First Financial Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,824 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen First Financial Bancorp-Papiere wären am 10.09.2026 124,40 USD wert, da der Schlussstand 32,53 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 124,40 USD entspricht einer Performance von +24,40 Prozent.
First Financial Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,38 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|First Financial Bancorp.
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