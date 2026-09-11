NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen First Financial Bancorp-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden First Financial Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 26,15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das First Financial Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,824 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen First Financial Bancorp-Papiere wären am 10.09.2026 124,40 USD wert, da der Schlussstand 32,53 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 124,40 USD entspricht einer Performance von +24,40 Prozent.

First Financial Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,38 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at