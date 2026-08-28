NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine First Financial Bancorp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in First Financial Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der First Financial Bancorp-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 24,06 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 41,563 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 32,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 360,35 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +36,03 Prozent.

First Financial Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at