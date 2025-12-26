First Financial Bancorp. Aktie

First Financial Bancorp.

WKN: 919105 / ISIN: US3202091092

Rentables First Financial Bancorp-Investment? 26.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in First Financial Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen First Financial Bancorp-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden First Financial Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18,22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,488 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.12.2025 auf 25,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,60 USD wert. Mit einer Performance von +41,60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

First Financial Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

First Financial Bancorp. 25,77

First Financial Bancorp. 25,77 -0,12% First Financial Bancorp.

