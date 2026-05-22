NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in First Financial Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in First Financial Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem First Financial Bancorp-Papier statt. Der Schlusskurs der First Financial Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 24,11 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 414,766 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 21.05.2026 auf 30,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 725,01 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 27,25 Prozent.

Der Börsenwert von First Financial Bancorp belief sich jüngst auf 3,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at