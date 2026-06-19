First Financial Bancorp. Aktie

First Financial Bancorp. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919105 / ISIN: US3202091092

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Performance unter der Lupe 19.06.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in First Financial Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen First Financial Bancorp-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das First Financial Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,21 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,308 First Financial Bancorp-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 18.06.2026 auf 31,61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136,19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,19 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete First Financial Bancorp eine Marktkapitalisierung von 3,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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