NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in First Financial Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen First Financial Bancorp-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden First Financial Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 24,92 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,128 First Financial Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der First Financial Bancorp-Aktie auf 36,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 451,85 USD wert. Das entspricht einem Plus von 45,18 Prozent.

Der Marktwert von First Financial Bancorp betrug jüngst 3,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at