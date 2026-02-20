NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem First Financial Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient

First Financial Bancorp. Aktie
Heute vor 10 Jahren wurde das First Financial Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das First Financial Bancorp-Papier bei 16,81 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 59,488 First Financial Bancorp-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.02.2026 gerechnet (29,96 USD), wäre die Investition nun 1 782,27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 78,23 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von First Financial Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 3,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
