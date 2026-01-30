First Financial Bancorp. Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem First Financial Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden First Financial Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die First Financial Bancorp-Anteile bei 27,85 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 35,907 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 034,11 USD, da sich der Wert einer First Financial Bancorp-Aktie am 29.01.2026 auf 28,80 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,41 Prozent erhöht.
First Financial Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
