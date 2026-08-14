NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem First Financial Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen First Financial Bancorp-Investment verdienen können.

Am 14.08.2025 wurden First Financial Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die First Financial Bancorp-Anteile bei 24,93 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 401,123 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2026 13 774,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,34 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 13 774,57 USD entspricht einer Performance von +37,75 Prozent.

First Financial Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at