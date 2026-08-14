First Financial Bancorp. Aktie
WKN: 919105 / ISIN: US3202091092
|Frühes Investment
|
14.08.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem First Financial Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 14.08.2025 wurden First Financial Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die First Financial Bancorp-Anteile bei 24,93 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 401,123 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2026 13 774,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,34 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 13 774,57 USD entspricht einer Performance von +37,75 Prozent.
First Financial Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Financial Bancorp.
Analysen zu First Financial Bancorp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|First Financial Bancorp.
|34,38
|0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.