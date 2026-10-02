First Financial Bancorp. Aktie

First Financial Bancorp. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919105 / ISIN: US3202091092

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Lohnende First Financial Bancorp-Investition? 02.10.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in First Financial Bancorp von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in First Financial Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das First Financial Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,84 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die First Financial Bancorp-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,579 First Financial Bancorp-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 144,28 USD, da sich der Wert eines First Financial Bancorp-Anteils am 01.10.2026 auf 31,51 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44,28 Prozent angewachsen.

Alle First Financial Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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