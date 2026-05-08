NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in First Financial Bancorp von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen First Financial Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das First Financial Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 25,31 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 3,951 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 120,23 USD, da sich der Wert eines First Financial Bancorp-Anteils am 07.05.2026 auf 30,43 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 20,23 Prozent.

Der Börsenwert von First Financial Bancorp belief sich jüngst auf 3,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at