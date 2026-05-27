First Financial Bancorp. Aktie

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WKN: 919105 / ISIN: US3202091092

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Dividenden-Entscheid 27.05.2026 16:36:21

NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich First Financial Bancorp-Anleger freuen

NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich First Financial Bancorp-Anleger freuen

First Financial Bancorp-Investoren aufpasst: So hoch fällt die First Financial Bancorp-Dividende aus.

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp am 26.05.2026 eine Dividende in Höhe von 0,98 USD beschlossen. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 4,26 Prozent angehoben. Insgesamt wurde beschlossen 94,65 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 89,54 Mio. USD angesetzt wurde.

First Financial Bancorp-Dividendenrendite

Letztlich notierte die First Financial Bancorp-Aktie am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 31,15 USD. First Financial Bancorp weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,92 Prozent auf. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,50 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von First Financial Bancorp via NASDAQ 58,12 Prozent erhöht. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 115,43 Prozent statt.

First Financial Bancorp-Dividendenvorhersage

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,01 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,24 Prozent fallen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie First Financial Bancorp

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens First Financial Bancorp beträgt aktuell 3,225 Mrd. USD. First Financial Bancorp verfügt über ein KGV von aktuell 9,41. 2025 setzte First Financial Bancorp 1,259 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 2,66 USD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock,Alexey Goosev / Shutterstock.com

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