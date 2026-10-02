NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fiserv-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Fiserv-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 02.10.2025 wurden Fiserv-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Fiserv-Papier an diesem Tag 125,76 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Fiserv-Aktie investiert hätte, hätte er nun 79,517 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 608,46 USD, da sich der Wert eines Fiserv-Anteils am 01.10.2026 auf 45,38 USD belief. Damit wäre die Investition um 63,92 Prozent gesunken.

Der Fiserv-Wert an der Börse wurde auf 24,07 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at