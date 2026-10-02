Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
|Lohnendes Fiserv-Investment?
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02.10.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fiserv-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 02.10.2025 wurden Fiserv-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Fiserv-Papier an diesem Tag 125,76 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Fiserv-Aktie investiert hätte, hätte er nun 79,517 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 608,46 USD, da sich der Wert eines Fiserv-Anteils am 01.10.2026 auf 45,38 USD belief. Damit wäre die Investition um 63,92 Prozent gesunken.
Der Fiserv-Wert an der Börse wurde auf 24,07 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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