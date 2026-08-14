NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fiserv von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Fiserv-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde die Fiserv-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 124,47 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Fiserv-Aktie investierten, hätten nun 8,034 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 445,89 USD, da sich der Wert eines Fiserv-Anteils am 13.08.2026 auf 55,50 USD belief. Damit wäre die Investition um 55,41 Prozent gesunken.

Fiserv erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at