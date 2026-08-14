Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
|Lukrative Fiserv-Anlage?
|
14.08.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fiserv von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde die Fiserv-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 124,47 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Fiserv-Aktie investierten, hätten nun 8,034 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 445,89 USD, da sich der Wert eines Fiserv-Anteils am 13.08.2026 auf 55,50 USD belief. Damit wäre die Investition um 55,41 Prozent gesunken.
Fiserv erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fiserv Inc.
|
14.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fiserv von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
13.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
07.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Fiserv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fiserv von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
05.08.26
|Ausblick: Fiserv präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Fiserv informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Fiserv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fiserv von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
10.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Fiserv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fiserv von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Fiserv Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fiserv Inc.
|47,00
|-2,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.