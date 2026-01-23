Fiserv Aktie

WKN: 881793 / ISIN: US3377381088

Profitables Fiserv-Investment? 23.01.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fiserv-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Fiserv-Investment gewesen.

Die Fiserv-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 206,49 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Fiserv-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,428 Fiserv-Aktien. Die gehaltenen Fiserv-Anteile wären am 22.01.2026 3 264,08 USD wert, da der Schlussstand 67,40 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 67,36 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Fiserv belief sich zuletzt auf 35,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
