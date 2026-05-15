Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
|Frühes Investment
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15.05.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fiserv-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Fiserv-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Fiserv-Aktie an diesem Tag 159,13 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,628 Fiserv-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 33,60 USD, da sich der Wert eines Fiserv-Papiers am 14.05.2026 auf 53,46 USD belief. Mit einer Performance von -66,40 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Fiserv eine Marktkapitalisierung von 27,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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