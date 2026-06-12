NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fiserv-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Fiserv eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fiserv-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Fiserv-Aktie bei 168,02 USD. Bei einem Fiserv-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,952 Fiserv-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 315,80 USD, da sich der Wert einer Fiserv-Aktie am 11.06.2026 auf 53,06 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 68,42 Prozent.

Fiserv war somit zuletzt am Markt 28,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at