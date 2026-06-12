Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
|Performance unter der Lupe
|
12.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fiserv-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fiserv-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Fiserv-Aktie bei 168,02 USD. Bei einem Fiserv-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,952 Fiserv-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 315,80 USD, da sich der Wert einer Fiserv-Aktie am 11.06.2026 auf 53,06 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 68,42 Prozent.
Fiserv war somit zuletzt am Markt 28,41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fiserv Inc.
|
12.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fiserv-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
08.06.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.06.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
15.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fiserv-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
13.05.26