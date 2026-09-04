Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
|Profitable Fiserv-Anlage?
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04.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fiserv-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 04.09.2025 wurden Fiserv-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Fiserv-Anteile betrug an diesem Tag 136,18 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7,343 Fiserv-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 52,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 387,21 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 61,28 Prozent.
Fiserv wurde am Markt mit 27,59 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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