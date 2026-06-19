Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
|Fiserv-Investment im Blick
|
19.06.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fiserv-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Fiserv-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Fiserv-Papier bei 119,96 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 83,361 Fiserv-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.06.2026 3 989,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,86 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 60,10 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Fiserv einen Börsenwert von 26,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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