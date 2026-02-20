Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
|Frühes Investment
|
20.02.2026 16:04:32
NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fiserv-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Fiserv-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 234,43 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,427 Fiserv-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fiserv-Anteile wären am 19.02.2026 26,25 USD wert, da der Schlussstand 61,53 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 73,75 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Fiserv belief sich zuletzt auf 33,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fiserv Inc.
|
20.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fiserv-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 klettert am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
17.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.02.26
|Zuversicht in New York: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
17.02.26