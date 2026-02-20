NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fiserv-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Fiserv-Aktien gewesen.

Das Fiserv-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 234,43 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,427 Fiserv-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fiserv-Anteile wären am 19.02.2026 26,25 USD wert, da der Schlussstand 61,53 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 73,75 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Fiserv belief sich zuletzt auf 33,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at