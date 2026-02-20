Fiserv Aktie

Fiserv für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881793 / ISIN: US3377381088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 20.02.2026 16:04:32

NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fiserv-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Fiserv-Aktien gewesen.

Das Fiserv-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 234,43 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,427 Fiserv-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fiserv-Anteile wären am 19.02.2026 26,25 USD wert, da der Schlussstand 61,53 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 73,75 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Fiserv belief sich zuletzt auf 33,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fiserv Inc.

mehr Nachrichten