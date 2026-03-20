NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fiserv von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Fiserv gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Fiserv-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fiserv-Papier bei 221,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,509 Fiserv-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 19.03.2026 auf 57,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 257,09 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 74,29 Prozent vermindert.

Fiserv wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30,40 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at