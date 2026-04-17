NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fiserv von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Fiserv gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Fiserv-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Fiserv-Anteile an diesem Tag bei 208,66 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 47,925 Fiserv-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.04.2026 2 992,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 70,08 Prozent verringert.

Fiserv wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,93 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at