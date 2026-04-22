NASDAQ Composite Index-Titel Flushing Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flushing Financial von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Flushing Financial gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Flushing Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Flushing Financial-Anteile letztlich bei 13,43 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Flushing Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 7,446 Flushing Financial-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.04.2026 auf 15,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,62 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,62 Prozent zugenommen.

Flushing Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 552,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at