Flushing Financial Aktie
WKN: 898266 / ISIN: US3438731057
|Flushing Financial-Investment im Blick
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13.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel Flushing Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flushing Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Flushing Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,17 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Flushing Financial-Aktie investiert hat, hat nun 7,593 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.05.2026 117,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,51 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +17,77 Prozent.
Der Flushing Financial-Wert an der Börse wurde auf 526,82 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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