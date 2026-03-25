NASDAQ Composite Index-Titel Flushing Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flushing Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde die Flushing Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Flushing Financial-Aktie bei 14,74 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Flushing Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 678,426 Flushing Financial-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 24.03.2026 10 244,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,10 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2,44 Prozent vermehrt.

Flushing Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 511,11 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at